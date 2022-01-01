Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Хор Пермской оперы возглавит Екатерина Антоненко Она будет совмещать работу в Перми с руководством ансамблем Intrada Поделиться Твитнуть

Екатерина Антоненко / фото: intrada-ensemble.ru

Как стало известно «Новому компаньону», определена кандидатура главного хормейстера Пермского театра оперы и балета. Ожидается, что в конце октября эту должность займёт Екатерина Антоненко, руководитель вокального ансамбля Intrada (Москва).

По нашей информации, Антоненко будет совмещать руководство ансамблем, который признан одним из лучших вокальных коллективов России и мира (пермяки могли оценить этот хор в Частной филармонии «Триумф» на постановке «Орфея» Монтеверди), с обоими хорами театра — большим оперным и концертным коллективом Parma Voices. Кроме того, у неё есть несколько проектов в Европе, которые она тоже намерена продолжать.

Прежний главный хормейстер Пермского театра оперы и балета Евгений Воробьёв покинул должность в конце прошлого театрального сезона и перешёл на работу в MusicAeterna. Причина — разногласия с главным дирижёром театра Миграном Агаджаняном.

После ухода Воробьёва под вопросом была судьба созданного им коллектива Parma Voices, однако сейчас известно, что коллектив продолжит концертную деятельность. Уже 8 ноября Parma Voices под руководством хормейстера театра Антона Багрова вместе с камерным оркестром под руководством Миграна Агаджаняна исполнит программу из произведений Арво Пярта, Гии Канчели и Альфреда Шнитке (6+).

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