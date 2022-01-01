Увольняется главный хормейстер Пермского театра оперы и балета

По нашей информации, у Евгения Воробьёва 31 августа заканчивается контракт, и музыкант решил его не продлевать. Однако руководство Пермского театра оперы и балета считает, что дальнейшее сотрудничество с хормейстером всё же возможно.

Довлет Анзароков, генеральный директор Пермского театра оперы и балета:

— Мыслями о желании уйти в отставку Евгений Воробьев впервые поделился со мной несколько месяцев назад. За это время хор Parma Voices под его руководством успел реализовать несколько важнейших проектов: выступил с несколькими концертными программами в рамках Дягилевского фестиваля-2022, принял участие в премьере оперы «Норма» (12 +), а сам Евгений Евгеньевич стал дирижёром-постановщиком нашей последней премьеры сезона. Сегодня он сообщил мне о том, что все-таки принял решение об уходе. Я бесконечно уважаю Евгения Евгеньевича и принимаю его выбор, хотя расставаться с таким выдающимся музыкантом и мне, и театру будет, конечно, непросто.





Вклад Евгения Воробьёва в обновление Пермской оперы трудно переоценить, а созданный им фактически с нуля коллектив стал одним из важных героев российской музыкальной сцены — хор Parma Voices успешно представлял Пермскую оперу на гастрольных выступлениях и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Для меня особенно важно то, что в минувшем сезоне Евгений Евгеньевич дебютировал в новом для себя качестве — как музыкальный руководитель оперной постановки: «Рекой Кёрлью», труднейшей партитурой Бенджамина Бриттена, он продирижировал блестяще.





Убеждён, что Евгений Воробьёв не только продолжит свою карьеру в качестве хормейстера, но и будет востребован как разносторонний музыкант, фанатично преданный делу и творчеству. Замечу, что уход Евгения Ворбьёва из театра отнюдь не означает прекращение его сотрудничества с Пермской оперой и Parma Voices. В следующем сезоне у нас уже запланировано несколько совместных концертных выступлений в Москве, и я рассчитываю на то, что эти планы будут реализованы — в этом мы с Евгением Евгеньевичем, кажется, солидарны. В начале сезона мы встретимся для того, чтобы обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества — в том числе и в Перми.