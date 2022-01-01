Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Увольняется главный хормейстер Пермского театра оперы и балета
Он будет сотрудничать с musicAeterna
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Евгений Воробьёв покидает должность главного хормейстера Пермского театра оперы и балета. Об этом он написал в своих социальных сетях. Подробно комментировать своё увольнение он отказался, но всё же сказал, что время работы в Перми он считает очень плодотворным, и ему жаль расставаться с коллегами. Новое место работы музыкант пока не обнародует, но, по информации «Нового компаньона», он будет работать с хором musicAeterna в качестве одного из хормейстеров.
В качестве главного хормейстера Пермского театра оперы и балета Евгений Воробьёв работал с 2019 года. Кроме большого театрального хора создал и возглавил концертный хора Parma Voices, который, единственный из пермских коллективов, выступал на Дягилевских фестивалях 2021 и 2022 года. Одна из последних работа хормейстера в Перми — музыкальное руководство постановкой оперы Бенджамина Бриттена «Река Кёрлью» (12+).
По нашей информации, у Евгения Воробьёва 31 августа заканчивается контракт, и музыкант решил его не продлевать. Однако руководство Пермского театра оперы и балета считает, что дальнейшее сотрудничество с хормейстером всё же возможно.
Довлет Анзароков, генеральный директор Пермского театра оперы и балета:
— Мыслями о желании уйти в отставку Евгений Воробьев впервые поделился со мной несколько месяцев назад. За это время хор Parma Voices под его руководством успел реализовать несколько важнейших проектов: выступил с несколькими концертными программами в рамках Дягилевского фестиваля-2022, принял участие в премьере оперы «Норма» (12 +), а сам Евгений Евгеньевич стал дирижёром-постановщиком нашей последней премьеры сезона. Сегодня он сообщил мне о том, что все-таки принял решение об уходе. Я бесконечно уважаю Евгения Евгеньевича и принимаю его выбор, хотя расставаться с таким выдающимся музыкантом и мне, и театру будет, конечно, непросто.
Вклад Евгения Воробьёва в обновление Пермской оперы трудно переоценить, а созданный им фактически с нуля коллектив стал одним из важных героев российской музыкальной сцены — хор Parma Voices успешно представлял Пермскую оперу на гастрольных выступлениях и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Для меня особенно важно то, что в минувшем сезоне Евгений Евгеньевич дебютировал в новом для себя качестве — как музыкальный руководитель оперной постановки: «Рекой Кёрлью», труднейшей партитурой Бенджамина Бриттена, он продирижировал блестяще.
Убеждён, что Евгений Воробьёв не только продолжит свою карьеру в качестве хормейстера, но и будет востребован как разносторонний музыкант, фанатично преданный делу и творчеству. Замечу, что уход Евгения Ворбьёва из театра отнюдь не означает прекращение его сотрудничества с Пермской оперой и Parma Voices. В следующем сезоне у нас уже запланировано несколько совместных концертных выступлений в Москве, и я рассчитываю на то, что эти планы будут реализованы — в этом мы с Евгением Евгеньевичем, кажется, солидарны. В начале сезона мы встретимся для того, чтобы обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества — в том числе и в Перми.
Довлет Анзароков не готов делиться информацией о том, кто будет преемником Евгения Воробьёва на посту главного хормейстера театра.
Тем не менее, некоторые собеседники «Нового компаньона» в коллективе Пермской оперы считают, что руководство театра постепенно избавляется от тех, кто сотрудничал и продолжает сотрудничать с Теодором Курентзисом. Собеседник опасается, что в будущем сезоне коллектив театра покинет заведующая оперной труппой Медея Ясониди.
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