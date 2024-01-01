Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Оркестр Пермской оперы объявил набор исполнителей Нужны скрипачи, альтисты, контрабасисты и фаготист Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском театре оперы и балета в начале нового сезона состоится набор исполнителей в оркестр. Вакансии объявлены на целый ряд позиций: в группы первых и вторых скрипок, альтов и контрабасов; нужен также один фаготист, чтобы возглавить соответствующую группу.

Соискателям необходимо прислать записи своих выступлений, на основании которых будет произведён отбор для очного прослушивания.

Скрипачи должны представить на конкурс первую часть скрипичного концерта Моцарта (№3, №4 или №5 — на выбор) с каденцией и концертную пьесу на собственный выбор.

От альтистов требуется исполнить первую часть альтового концерта Карла Стамица или Франца Хоффмайстера с каденцией.

Контрабасисты должны представить видеозапись с исполнением одной части классического или романтического концерта на выбор исполнителя.

Самое объёмное задание — для фаготиста: первая часть концерта Моцарта для фагота с оркестром — с каденцией, соло для фагота из «Шехеразады» Римского-Корсакова, увертюра из «Свадьбы Фигаро» Моцарта и соло фагота из Симфонии № 9 Дмитрия Шостаковича.

Вместе со ссылкой на записи необходимо прислать на электронную почту orchestra@permopera.ru свою творческую биографию.

Руководители оркестра свяжутся с теми, кто пройдёт заочный отбор, чтобы пригласить на очное прослушивание.

Напомним: оркестром Пермской оперы с ноября 2023 года руководит главный дирижёр театра Владимир Ткаченко. Первый симфонический концерт (6 +) сезона планируется на 1 сентября.

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