Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Мы услышим преображение звука» Главный дирижёр Пермского театра оперы и балета Владимир Ткаченко — о смысле своей работы и ближайших перспективах Перми музыкальной Поделиться Твитнуть

Владимир Ткаченко был назначен главным дирижёром Пермского театра оперы и балета в ноябре 2023 года. Это было своевременное и долгожданное назначение. Завсегдатаи Пермской оперы и меломаны давно перешёптывались: зачем театру искать музыкального руководителя на стороне, если есть Ткаченко? Он уже стал музыкальным лидером театра, пусть неформальным, но бесспорным. Именно он после ухода из Перми Теодора Курентзиса выдавал самые запоминающиеся, самые обсуждаемые симфонические программы; а за музыкальное руководство одноактными балетами «Арктика» и Ultima Thule был номинирован на «Золотую маску».

Андрей Чунтомов

Человек скромный, незаносчивый и очень трудолюбивый, он являет собой редкий пример тонкого, хорошо чувствующего нюансы музыканта, который при этом не шумит и не выходит из себя. Всегда уравновешенный, обладающий яркой позитивной харизмой и редким сценическим стилем, он и видом своим, и жестами, и настроением внушает музыкантам уверенность.

— Как вы оказались в Перми?

— До того как приехать в Пермский театр оперы и балета, чтобы работать здесь постоянно, я в течение трёх лет приезжал к Теодору Курентзису играть на альте в оркестре musicAeterna. С этого началось моё знакомство с Пермью и с театром. В 2019 году, когда musicAeterna переехала в Санкт-Петербург, руководство театра предложило мне остаться здесь и работать в качестве концертмейстера группы альтов и дирижёра.

— Вам не впервой радикально менять место жительства и работы…

— Я с 14 лет жил на чемоданах. Стажировался в Штатах, Амстердаме, Италии... Семь лет проработал в театре оперы и балета Бурятии: был концертмейстером группы альтов и дирижёром, параллельно создал камерный оркестр в филармонии и в это же время начал ездить к Теодору.

— Какова судьба созданного вами оркестра после вашего отъезда из Улан-Удэ?

— Сейчас его нет. Очень жалко: мы вкладывали в этот проект большие человеческие ресурсы, собрали много молодёжи, работали с детьми. У нас были плотные, налаженные связи с соседней Монголией, на укрепление этих связей, культурных и человеческих, мы потратили много сил и ресурсов.

— Когда из Пермского театра оперы и балета ушёл ваш предшественник Мигран Агаджанян, театр некоторое время работал без главного дирижёра. Генеральный директор Анна Волк в интервью «Новому компаньону» сказала, что в нём нет острой необходимости: постановочный план свёрстан, все новые постановки и текущий репертуар укомплектованы дирижёрами и подготовлены в музыкальном плане. Что изменилось? Всё-таки главный дирижёр театру нужен? Зачем?

— Есть разные модели работы музыкального театра. Так, Большой театр и театр «Новая опера» работают без главного дирижёра. Мы попробовали эту модель. Она, в принципе, рабочая, но, вы знаете, это может не лучшим образом сказаться на звучании нашего оркестра, на его самочувствии. Театр столкнулся с вопросами, которые должен решать человек, разбирающийся в структуре театрального оркестра. Я очень давно работаю в музыкальном театре, может быть, меня выбрали именно поэтому…

— Как бы вы сформулировали вашу новую роль в театре?

— Помимо административно-управленческих функций, моя миссия — обеспечивать звучание театра в целом: не только оркестра, но и певцов, — всего вообще. Нужно уметь слушать театр со стороны, оценивать его целиком, а не только как сыграл сегодня первый фагот или вообще как выступил сегодня оркестр. Качество звучания — на это сейчас направлены все наши усилия, рабочие часы… и даже нерабочие. Я ухожу из театра часов в 11 вечера, работаю практически круглые сутки. И мне это нравится.

То, к чему мы идём, что мы сделаем в конечном итоге со звуком… Я очень надеюсь, что мы все скоро услышим результат! Звучание должно измениться. Это не просто желание — это желание, подкреплённое действиями, определённой работой с оркестром. Это же касается и певцов: в частности, мы сейчас вводим систему мастер-классов, к нам приезжают приглашённые коучи, педагоги.

Андрей Чунтомов

— Вы как-то будете менять состав оркестра?

— Я его хочу укрепить, усилить. В прошедшем сезоне оркестр покинули несколько прекрасных солистов. Сейчас мы активно заняты поиском музыкантов для группы кларнетов, группы фаготов и секции струнных инструментов. Есть несколько позиций, которыми мы занимаемся плотно. Например, 1 декабря к нам приехал новый кларнетист, очень перспективный, будем его развивать; скоро будет ещё арфистка, будет несколько новых скрипачей, виолончель…

Работа с оркестром направлена на преображение звука. Всё должно сработать, очень на это надеюсь. Но главное условие хорошего звучания — благоприятная обстановка внутри коллектива, которая сейчас уже создана. Она должна очень способствовать улучшению качества.

Мы обсуждали это с генеральным директором. Она проводит много встреч с артистами и музыкантами, поэтому понимает нужды оркестра и театра в целом — мне кажется, у нас сложился очень высокий уровень взаимопонимания.

— Каковы ваши ближайшие творческие планы? Где мы вас в ближайшее время увидим и услышим?

— Мы возвращаем в репертуар балет «Шахерезада». Спустя два года отсутствия этот прекрасный спектакль возвращается, он будет идти в один вечер с «Шутом». Я готовлю возобновление и дирижирую два спектакля. После этого мы повторим наш «Человеческий голос» с Надеждой Павловой. Параллельно весь театр готовится к премьере «Ярославны» Алексея Мирошниченко. Музыкальный руководитель постановки Артём Абашев. Я уже кое-что видел: это будет замечательный спектакль! Ну, и в конце года у нас большой симфонический новогодний концерт 24 декабря. Мы готовим прекрасную, на мой взгляд, программу, я старался продумать все детали. Там будет «Рапсодия на тему Паганини» Рахманинова, «Ноктюрны» Дебюсси, большой новогодний подарок пермякам — «Девять симфоний Бетховена» Луи Андриссена, это почти спектакль, а открывать концерт будет «Римский карнавал» Берлиоза.

— Вы иногда делаете собственные аранжировки, переложения произведений…

— Да, я помню, вы были на том концерте, когда мы играли со струнным оркестром переложение квартета Канчели! Это очень хорошая музыка, и я надеюсь, что композитор на меня не в обиде.

— Расскажите о вашей работе с Надеждой Павловой над «Человеческим голосом»…

— Мы давно с Надей дружим. Что называется, совпали по душам, и в профессиональном, и в человеческом отношении. Я ещё в марте предложил ей сделать «Человеческий голос», и, когда она согласилась, я уже понимал, какой эффект нас ожидает. Тут всё основано на музыкантском чутье и доверии: какие-то вещи мы обговаривали, но многое понимали без слов. Мы очень мало разговаривали, и это удивительно.

— Откуда в проекте появился композитор Владимир Горлинский и как всё это происходило?

— Когда мы начали работу над «Человеческим голосом», надо было что-то придумывать с тем, что это всего 50 минут музыки, для полноценного оперного вечера маловато. Можно было, конечно, взять ещё одну одноактную оперу и сделать два отделения, но я предложил повторить эксперимент, который был сделан для спектакля «Замок Герцога Синяя Борода», где современный композитор Валерий Воронов дописал пролог и эпилог к опере Белы Бартока. Мне показался этот опыт удачным: талантливо сделанная музыка обрамляет оригинальную партитуру прекрасно, это целостный спектакль.

Когда мы начали обговаривать проект «Человеческого голоса» с Владимиром Горлинским, у меня сразу возникло ощущение, что всё сложится: он очень внимательно, бережно отнёсся ко всему происходящему. И действительно, его музыка гармонично вписалась и дополнила этот спектакль.

Эта практика — очень ценная находка нашего театра. Пермская опера, во-первых, даёт возможность талантливым современным композиторам быть услышанными, быть сопричастными реальному, действующему театру. Это важно для развития нашего композиторского ремесла, нашей композиторской школы.

А во-вторых, это хорошо и для театра, который получает совершенно новый исполнительский материал. В этом есть эксклюзивность, это ново и убедительно.

Я уверен, что наш опыт может помочь и другим театрам. Есть много композиторов, достойных подобной работы.

Андрей Чунтомов

— Не хотите ли вы создать в Перми ещё один оркестр, например, молодёжный, как это было в Бурятии?

— Скоро откроется краевая музыкальная школа, и театр принимает активное участие в её подготовке к открытию, будет участвовать в учебном процессе. Наши музыканты будут преподавать в ней. Мы очень надеемся, что благодаря этой школе мы получим новых прекрасных специалистов — не только для театра, но и для края, и для страны. Это очень большая перспектива, это созидание на годы вперёд, и мы будем помогать всем, чем можем. Наши музыканты — выпускники разных консерваторий в разных странах, и этот опыт надо передать нашим детям. Я надеюсь, что на базе этой школы будет создан молодёжный оркестр и мне удастся с ним поработать.

— Какую музыку вы слушаете в свободное время, не по работе, а для души?

— У меня в голове постоянно звучит музыка, над которой я в данный момент работаю. А в свободное время я чаще всего ничего не слушаю, предпочитаю отдыхать в тишине. Не хочу разбавлять ту музыку, которую обдумываю, не хочу, чтобы она меня покидала. Но я очень люблю старый рок, у меня в машине все диски Rolling Stones, Deep Purple, AC/DC. Люблю Майкла Джексона, очень люблю Queen, Depeche Mode. И, естественно, джаз.

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