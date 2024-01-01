Из Пермского театра оперы и балета уволился Георгий Еналдиев Его называли самым харизматичным премьером балетной труппы последних лет Поделиться Твитнуть

Георгий Еналдиев

Никита Чунтомов

Лауреат «Арабеска-2022» Георгий Еналдиев покинул Пермский театр оперы и балета. Об этом сообщает perm.aif.ru. Руководитель балетной труппы театра Алексей Мирошниченко подтвердил увольнение Еналдиева.

Ещё в конце марта прошлого года артист уехал из Перми и стал премьером балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке, но вскоре вернулся. Однако в начале нынешнего сезона его фамилия вновь исчезла с сайта Пермского театра оперы и балета.

«Для меня это не было неожиданностью. Георгий не собирался надолго задерживаться ни во Владивостоке, ни в Перми. Он хочет работать в Большом театре», — пояснил Мирошниченко.

В минувшем сезоне Алексей Мирошниченко собрал в балетную труппу 17 новых артистов. Они уже заняты в «Золушке» и «Ярославне», а также репетируют «Сильвию» — премьера состоится в декабре этого года.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что главный хормейстер Пермского театра оперы и балета Екатерина Антоненко стала художественным руководителем Государственного академического русского хора им. А.В. Свешникова. В связи с этим она покинет Пермский театр оперы и балета.

По нашим данным, заместитель Антоненко Вячеслав Козленко, который осуществлял непосредственную работу с хором в моменты отсутствия главного хормейстера в Перми, тоже увольняется из театра — он отправляется в заграничную стажировку.

Имя преемника Екатерины Антоненко руководство театра пока не называет.

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