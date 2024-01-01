Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Михаил Скоморохов снова ставит спектакль в Пермском ТЮЗе Театр готовится отмечать 60-летие Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Народный артист России Михаил Скоморохов, лауреат премии «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2022), который много лет возглавлял Пермский ТЮЗ, в августе планирует приступить к репетициям «Театрального романа» (12+) по мотивам произведения Михаила Булгакова.

По словам директора театра Артёма Агеева, инсценировку сделала известный драматург Ярослава Пулинович, но Михаил Юрьевич существенно её переработал, используя собственный огромный театральный опыт. Это будет очень личный спектакль.

Премьера планируется на декабрь нынешнего года, к юбилею театра: ТЮЗу исполняется 60 лет.

Михаил Скоморохов возглавлял Пермский ТЮЗ с 1982 по 2021 год в качестве художественного руководителя. На смену ему пришёл Константин Яковлев; в то же время устав учреждения был изменён и первым лицом в нём стал директор, эту должность занимает Артём Агеев.

Спектакли Михаил Юрьевич не ставил с 2020 года из-за проблем со здоровьем.

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