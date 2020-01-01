Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Меняется схема управления Пермским ТЮЗом Первым лицом становится директор Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В конце июня на сайте Пермского театра юного зрителя появилась новая редакция Устава учреждения. Документ вносит изменения в схему управления театром. До недавнего времени главой ТЮЗа был художественный руководитель — с 1982 года до нынешней весны эту должность занимал Михаил Скоморохов. Художественный руководитель нанимал директора театра и заключал с ним контракт.

Новый документ ставит во главу театра директора, который, в свою очередь, заключает контракт с художественным руководителем. Важное уточнение: для приёма на работу худрука директор должен согласовать кандидатуру с учредителем — департаментом культуры и молодёжной политики Перми.

В настоящее время директором театра является Артём Агеев. Художественного руководителя пока нет, однако его кандидатура согласована — в сентябре на эту должность вступит Константин Яковлев, который сейчас является главным режиссёром театра.

Знающие театральную ситуацию люди говорят, что Артём Агеев во главе театра — это управленческий плацдарм бывшего руководителя Михаила Скоморохова. Скоморохов не сохранил за собой никаких должностей, даже почётных, однако собирается по-прежнему ставить в ТЮЗе спектакли и вообще участвовать в жизни театра. Агеев — «человек Скоморохова» и наверняка будет ему помогать.

По словам начальника департамента культурной и молодёжной политики Перми Василия Головина, Устав театра нуждался в обновлении, поскольку старая редакция была создана в 2013 году и уже не вполне соответствовала действующему законодательству.

По поводу смены схемы руководства учредитель театра пояснил, что решено было радикальнее «развести» полномочия директора и художественного руководителя, поскольку в ближайшие годы Артёму Агееву предстоит курировать большую стройку — возведение малой сцены театра на ул. Пермской, 66. Он должен будет сосредоточиться на этой задаче, тогда как художественную политику будет полностью курировать худрук.

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