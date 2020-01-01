Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Назначение нового художественного руководителя Пермского ТЮЗа состоится на этой неделе Константин Яковлев уже прибыл в Пермь Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Яковлев / фото: Роман Горбатовский

Как сообщал «Новый компаньон», новым художественным руководителем Пермского театра юного зрителя будет Константин Яковлев, в настоящее время занимающий должность главного режиссёра театра.

По нашей информации, в настоящее время документы режиссёра проходят юридическую проверку, и назначение состоится уже на этой неделе. Яковлев прибыл в Пермь, чтобы пройти официальное представление коллективу театра в новом качестве.

Константин Яковлев окончил Новосибирский театральный институт по специальности «Актер театра драмы и кино», Российский университет театрального искусства — ГИТИС по специальности «Режиссер музыкального театра». С 2009 — солист-вокалист в Алтайском музыкальном театре, с 2009 режиссёр-постановщик, с 2013 — главный режиссёр. Специализируется на постановках мюзиклов для драматического театра. Среди постановок: «Голубая дама» Сергея Баневича, «Человек из Ламанчи» Митча Ли и Джо Дэриона, «Сильва» и «Баядера» Имре Кальмана, «Летучая мышь» и «Цыганский барон» Иоганна Штрауса, «Алые паруса» и «Три мушкетера» Максима Дунаевского, «Монте-Кристо. Я — Эдмон Дантес» Лоры Квинт, «Бал в Савойе» и «Капитанская дочка» Евгения Загота. В Пермском ТЮЗе он поставил спектакли «Гуд бай, Берлин!», «Гарольд и Мод», «Побег из Простоквашино». Всего Константином Яковлевым поставлено более 100 спектаклей в Барнауле, Перми и Новоуральске.

В 2020 году выдвигался на премию «Золотая маска» в номинации «Оперетта, мюзикл/Работа режиссёра» за постановку «Капитанской дочки», однако премию не получил.

Как мы уже сообщали ранее, в отличие от Михаила Скоморохова новый худрук не будет первым лицом в театре: ТЮЗ переходит на директорскую схему управления. Устав театра был изменён, и первым лицом в нём стал директор Артём Агеев.

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