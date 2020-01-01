Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Анатолий Пичкалёв остался во главе театральных деятелей Пермского края А Михаил Скоморохов подыскал себе преемника Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Константин Долгановский

Пермское отделение Союза театральных деятелей России провело 15 марта отчётно-выборную конференцию. Это событие, на которое собираются деятели театров всего Пермского края, проходит один раз в пять лет. В результате тайного голосования председателем Пермского отделения СТД остался исполнительный директор Театра-Театра Анатолий Пичкалёв. Заслуженная артистка России Татьяна Жаркова (ТЮЗ), которая фигурировала в качестве альтернативы, свою кандидатуру сняла с голосования.

Главный событием конференции стало эмоциональное выступление художественного руководителя Пермского ТЮЗа Михаила Скоморохова, который публично сообщил, что намерен оставить свой пост и передать театр в надёжные молодые руки.

Имя преемника Скоморохов не назвал, но, по информации «Нового компаньона», рассматривается кандидатура режиссёра из Барнаула Константина Яковлева. В нынешнем году поставленный Яковлевым в Алтайском музыкальном театре мюзикл «Капитанская дочка» выдвинут на 10 «Золотых масок». В Пермском ТЮЗе режиссёр поставил два спектакля: «Гуд бай, Берлин» и «Гарольд и Мод».

По информации из театра, кто бы ни стал новым худруком ТЮЗа, это случится не в самое ближайшее время: сейчас Михаил Скоморохов занят планированием следующего сезона.

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