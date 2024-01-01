Глава Куеды прокомментировал трагедию с утонувшими детьми Малолетние брат и сестра погибли в пруду на юге Прикамья Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Глава Куединского округа Флорид Бадртдинов на своей странице в соцсетях высказался о происшествии, которое случилось на водоёме в с.Бикбарда, где утонули малолетние дети.

«Местные жители заметили в воде трёх тонущих малолетних детей. Они успели спасти одну девочку, они же доставали из воды погибших малышей. На место происшествия прибыла служба спасения, но, к сожалению, было уже слишком поздно», — написал глава Куеды.

Чиновник отметил, что эта ситуация «служит горьким напоминанием о том, как важно обеспечивать безопасность детей» и призвал родителей и опекунов всегда внимательно следить за тем, где и с кем находятся их ребёнок, не допускать бесконтрольные прогулки детей вблизи водоёмов.

Трагедия случилась вечером 13 сентября, когда две девочки семи и шести лет вместе с четырёхлетним братом играли у воды. Они были без присмотра взрослых. Семилетняя девочка утонула, а шестилетнюю девочку очевидцам удалось спасти. Мальчика не было на месте, поэтому его начали искать спасатели, следователи и местные жители. Позже тело ребёнка также обнаружили в водоёме. Следователи СК возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — Причинение смерти по неосторожности двум лицам.

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