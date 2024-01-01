Алёна Бронникова В Прикамье остановлены поиски мальчика, пропавшего во время игры на пруду Дети играли у водоёма без присмотра взрослых Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В с. Бикбарда Пермского края остановлены поиски четырёхлетнего мальчика, пропавшего во время игры на пруду. Как сообщает пресс-служба регионального СКР, тело ребёнка найдено в водоёме.

«Тело мальчика обнаружено в водоёме. Предварительно, ребёнок скончался в результате утопления», — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, мальчик и его сёстры 2017 и 2018 г.р. вечером 13 сентября играли у пруда без присмотра взрослых. Семилетняя девочка утонула, а шестилетнюю девочку очевидцам удалось спасти. Их брата искали спасатели, следователи и местные жители.

СУ СК России по Пермскому краю в данный момент устанавливают все обстоятельства трагедии. Опрашивают очевидцев и проводят осмотр места происшествия.

Кроме того, по факту трагедии краевая прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка обеспечению безопасного отдыха и пребывания детей на водоёме. В случае выявления нарушений ведомством будут приняты меры реагирования. Ход и результаты доследственной проверки СКР взяты на контроль.

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