Алёна Бронникова Вечером 13 сентября в Прикамье во время игры в пруду утонула семилетняя девочка Её четырехлетнего брата ищут спасатели Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае 13 сентября во время игры на пруду в с. Бикбарда утонула семилетняя девочка. Как рассказали в пресс-службе краевого СКР, во время трагедии она и её шестилетняя сестра и четырёхлетний брат находились у водоёма без присмотра взрослых.

«Предварительно установлено, что две девочки 2017 и 2018 г.р. и их брат 2020 г.р. находились у пруда в селе Бикбарда Куединского муниципального округа без присмотра взрослых. Во время игры в воде семилетняя девочка утонула», — сообщили в ведомстве.

Очевидцы успели спасти шестилетнюю девочку, ей оказана квалифицированная медпомощь. Мальчика ищут следователи и МЧС.

Сотрудники следственного комитета в данный момент осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Чтобы установить причину смерти семилетней девочки, назначена судебная экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. В МЧС Прикамья отмечают, что содействие в поисках мальчика оказывают семь местных жителей с лодкой.

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