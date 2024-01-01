В Прикамье следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей в пруду Девочка и её брат утонули во время игр у воды Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи Чернушинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю завели уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей в водоёме с.Бикбарда Куединского муниципального округа. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ — Причинение смерти по неосторожности двум лицам. Об этом рассказали в пресс-службе следкома по региону.

Сейчас сотрудники СК продолжают осматривать место происшествия и допрашивать свидетелей. Чтобы установить причины смерти детей, назначены судебные экспертизы.

Трагедия случилась вечером 13 сентября, когда две девочки семи и шести лет вместе с четырёхлетним братом играли у воды. Они были без присмотра взрослых. Семилетняя девочка утонула, а шестилетнюю девочку очевидцам удалось спасти. Мальчика не было на месте, поэтому его начали искать спасатели, следователи и местные жители. Позже тело ребёнка также обнаружили в водоёме.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.