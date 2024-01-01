В Перми вновь начали продавать KitKat Пока шоколадные батончики замечены в магазинах двух сетей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Шоколад KitKat снова можно найти на полках магазинов Перми. Он продается в сети магазинов Familia и «Бристоль».

Как сообщает издание «Царьград», каким образом ушедшая с российского рынка компания Nestle смогла возобновить производство в стране, пока не ясно. В то же время, по данным издания, пермский завод готовился к возобновлению производства ещё с лета.

О том, что батончики KitKat могут вернуться в Пермь, "Новый компаньон" писал в июле. Сообщалось, что компания Nestle планирует возобновить производство шоколада.

Напомним, швейцарская компания объявила о приостановке в России своих брендов KitKat и Nesquik в марте 2022 года. Решение было связано с началом СВО на Украине. Пермская фабрика была единственным производителем шоколада KitKat в стране. После этого филиал вывел в простой работников линий по производству шоколада, но через месяц компания заявила о возвращении сотрудников на рабочие места, сокращений на предприятии не было.

В феврале 2023 года пермская фабрика возобновила производство шоколадных батончиков. Взамен ушедшего с российского рынка бренда предприятие запустило изготовление батончиков Goodmix. Торговый знак Nestle зарегистрировал ещё в 2022-м. Вместо какао Nesquik фабрика начала выпускать продукт «Хрутка». При этом возобновление работы и выпуск новых брендов не сопровождались рекламной кампанией в СМИ.

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