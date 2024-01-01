Алёна Бронникова
Батончики Kitkat могут вернуться в Пермь осенью
Nestle планирует возобновить производство
На полках магазинов Перми осенью 2024 года могут появиться шоколадные батончики KitKat. Как сообщает «Царьград» со ссылкой на источник, компания Nestle планирует возобновить производство шоколада.
Nestle объявила о приостановке в России своих брендов KitKat и Nesquik в марте 2022 года. Решение было связано с началом СВО в Украине. Пермская фабрика была единственным производителем шоколада KitKat в стране. После этого филиал вывел в простой работников линий по производству шоколада, но через месяц компания заявила о возвращении сотрудников на рабочие места, сокращений на предприятии не было.
В феврале 2023 года пермская фабрика возобновила производство шоколадных батончиков. Взамен ушедшего с российского рынка бренда предприятие запустило изготовление батончиков Goodmix. Торговый знак Nestle зарегистрировал ещё в 2022-м. Вместо какао Nesquik фабрика начала выпускать продукт «Хрутка».
При этом возобновление работы и выпуск новых брендов не сопровождались рекламной кампанией в СМИ. Чиновники Пермского края тоже не сообщали об этом.
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