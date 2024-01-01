Алёна Бронникова Батончики Kitkat могут вернуться в Пермь осенью Nestle планирует возобновить производство Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено филиалом ООО «Нестле Россия» в Перми

На полках магазинов Перми осенью 2024 года могут появиться шоколадные батончики KitKat. Как сообщает «Царьград» со ссылкой на источник, компания Nestle планирует возобновить производство шоколада.

Nestle объявила о приостановке в России своих брендов KitKat и Nesquik в марте 2022 года. Решение было связано с началом СВО в Украине. Пермская фабрика была единственным производителем шоколада KitKat в стране. После этого филиал вывел в простой работников линий по производству шоколада, но через месяц компания заявила о возвращении сотрудников на рабочие места, сокращений на предприятии не было.

В феврале 2023 года пермская фабрика возобновила производство шоколадных батончиков. Взамен ушедшего с российского рынка бренда предприятие запустило изготовление батончиков Goodmix. Торговый знак Nestle зарегистрировал ещё в 2022-м. Вместо какао Nesquik фабрика начала выпускать продукт «Хрутка».

При этом возобновление работы и выпуск новых брендов не сопровождались рекламной кампанией в СМИ. Чиновники Пермского края тоже не сообщали об этом.









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