Пермский филиал «Нестле» возобновил производство шоколадных батончиков Вместо KitKat фабрика запустила изготовление батончиков Goodmix Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено филиалом ООО «Нестле Россия» в Перми

Пермский филиал «Нестле Россия», остановивший в прошлом году основные линии, возобновил производство шоколадных батончиков. Взамен ушедших с российского рынка шоколадок бренда KitKat, последняя партия которых была выпущена в конце мая 2022 года, на фабрике запущено изготовление батончиков Goodmix. Этот торговый знак Nestle зарегистрировал летом. Также вместо какао бренда Nesquik фабрика приступила к выпуску продукта «Хрутка». Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье».

Отмечается, что возобновление работы и выпуск новых брендов не сопровождались рекламной кампанией в СМИ, чиновники Прикамья тоже хранили молчание. В пермском филиале «Нестле Россия» от комментариев отказались.

Напомним, в марте прошлого года Nestle объявила о приостановке в России своих брендов KitKat и Nesquik. Пермская фабрика была единственным производителем шоколада KitKat в России. Решение было связано с российской спецоперацией на Украине. После этого пермский филиал вывел в простой работников линий по производству шоколада KitKat. Но уже в апреле в компании заявили о возвращении сотрудников на рабочие места. За время простоя линий сокращений на предприятии не было.

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