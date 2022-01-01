Мария Сыропятова Батончик на паузу Эксперты сожалеют, но не видят ничего страшного, если часть ассортимента Nestle пропадёт с полок магазинов Поделиться Твитнуть

Швейцарская компания Nestle собирается приостановить продажу продукции под брендами KitKat и Nesquik в России. Заявление об этом было передано англоязычным СМИ. Информацию подтвердили и в Пермском филиале Nestle Россия.

«Мы сосредоточим наши усилия на обеспечении потребителей продукцией в социально-значимых категориях, в частности детского, специализированного и медицинского питания», — говорится в сообщении Пермского филиала Nestle Россия.

При этом пока производство и отгрузку продукции, в том числе шоколадных батончиков, карамели и жевательного мармелада, с пермской фабрики не приостанавливали. Пермские производственные линии Nestle, в том числе, производят кондитерские изделия под брендом KitKat и готовые завтраки Nesquik. В компании обещают сохранить заработную плату сотрудникам. В Государственной инспекции труда по Пермскому краю вынесли компании предупреждение о недопустимости нарушения трудовых прав рабочих.

А была ли приостановка?

На предприятии «Новому компаньону» сообщили, что приостановки отгрузки не было, предприятие работает в прежнем режиме. Более подробную информацию обещали предоставить на следующей неделе.

Продолжение поставок продукции подтвердили в торговой сети «Семья»: «В компании (Nestle — ред.) не сообщают ни о дальнейших действиях, ни о приостановке отгрузки. Когда это может произойти, вопрос открытый».

По мнению директора Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства (НИИСХ — филиала ПФИЦ УрО РАН) Ивана Огородова, остановка такого сложного производства, как фабрика Nestle в Перми, дело не быстрое. «Теоретически это возможно, однако процесс, скорее всего, затянется. Приостановка производства — крайне затратное и невыгодное мероприятие», — отметил он. Иван Огородов также обратил внимание, что бывают ситуации, когда предприятия в силу политических обстоятельств делают громкие заявления, а потом продолжают работать. Среди последних примеров ситуация вокруг cети McDonalds в России.

По мнению руководителя ООО «Хлебозавод «Кондитер №8» Павла Балыбердина, приостановить работу крупного предприятия пищевой промышленности возможно. «Основные убытки предприятие понесёт в связи с заработной платой сотрудников, — отмечает Павел Балыбердин. — В такой ситуации производству важно сохранить коллектив, поскольку потом, после запуска, собрать его обратно будет проблематично. Если по тем или иным причинам предприятие приостанавливает работу, то предпочтительнее было бы выводить сотрудников в простой с сохранением двух третей заработной платы». По мнению Павла Балыбердина, с точки зрения взаимодействия с поставщиками сырья и торговыми сетями вопросы можно решить в течение месяца, поскольку в договорах обычно прописываются сроки и условия приостановления поставок.

По мнению вице-президента Пермской торгово-промышленной палаты Елены Гилязовой, в случае приостановки отгрузки торговым сетям предприятие, конечно, будет нести потери. «Все компании, которые уходят с российского рынка, понимают, что выйдут на убытки, — отмечает Елена Гилязова. — Обычно в договорах с торговыми сетями есть штрафные санкции. Вопрос в том, какой конкретно договор у Nestle». При этом, по мнению Елены Гилязовой, торговые сети, скорее всего, впоследствии позволят вернуться брендам Nestle на полку. Причина в силе брендов, в продвижение которых сделаны существенные вложения.

Выбор потребителя

Эксперты и представители торговых сетей не видят ничего страшного в том, что шоколадные батончики, карамель или готовые завтраки Nestle пропадут с полок магазинов.

«В «Семье» для покупателей есть альтернативные варианты брендов, и в разных ценовых категориях. Мы всегда готовы предложить клиенту выбор», — ответили «Новому компаньону» в торговой сети «Семья».

«Шоколадные батончики, мармелад и леденцы не являются продуктами первой необходимости, — отмечает Иван Огородов. — Тем более что конкурентов на рынке предостаточно. Помимо фабрики «Пермская» на территории России много разнообразных кондитерских производств. Поэтому, если даже их сладости и покинут рынок, ничего страшного для потребителя не случится».

По мнению Елены Гилязовой, у брендов Nestle есть устойчивая аудитория: «Я не большой любитель массовых импортных брендов. Но их доля в обороте вполне приличная. Конечно, если приостановка отгрузки произойдёт, то это будет шанс для других производителей, в том числе пермских, занять часть ниши. Но всегда, когда подобные вещи происходят, ослабляется конкуренция».

Заведующая лабораторией ретейл-маркетинга и исследований R&D Marketing.LAB ПГНИУ Евгения Керзина говорит, что у компаний-конкурентов Nestle были попытки создания аналогов их продукции, но они не были широко приняты российскими потребителями.

«В любом случае, приостановка столь масштабного производства повлечёт потерю рынка в данной категории товаров. И чем дольше это продлится, тем опаснее для компании. Брендирование товаров рождает беспрецедентную лояльность со стороны потребителя, но даже у лояльных клиентов есть границы терпения и «прощения» ошибок бренду», — прокомментировала ситуацию Евгения Керзина.





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