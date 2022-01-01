Мария Сыропятова Пермская фабрика Nestle продолжает работу в прежнем режиме Дата приостановки отгрузки продукции пока неизвестна Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено филиалом ООО «Нестле Россия» в Перми

Приостановка отгрузки продукции с фабрики Nestle в Перми пока не произошла, а предприятие продолжает работать в прежнем режиме. Сроки приостановки неизвестны. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского филиала Nestle Россия, пообещав предоставить более подробную информацию на следующей неделе.

Продолжение поставок подтверждают и в торговых сетях.

«В компании (Nestle Россия — ред.) не сообщают ни о дальнейших действиях, ни о приостановке отгрузок. На полках магазинов «Семья» есть альтернативные варианты других брендов и в разных ценовых категориях. Мы всегда готовы предложить клиенту выбор», — прокомментировали ситуацию в торговой сети «Семья».

В пермском филиале Nestle накануне подтверждали приостановку продаж части продукции, но пообещали выплачивать заработную плату сотрудникам.

Напомним, 23 марта швейцарский холдинг Nestle заявил о приостановке продаж продукции под брендами компании, в том числе KitKat и Nesquik. Исключение — медицинское, специализированное и детское питание. В американских СМИ, опубликовавших сообщения об этом, также указывалось, что будет приостановлена большая часть производства Nestle в России. В Перми расположена фабрика Nestle, выпускающая шоколадные батончики, карамель и жевательный мармелад.

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