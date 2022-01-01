Мария Сыропятова В пермском филиале Nestle прокомментировали приостановку продаж части продукции В компании обещают выплачивать заработную плату сотрудникам Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено филиалом ООО «Нестле Россия» в Перми

В Пермском филиале Nestle прокомментировали ситуацию с временной приостановкой продаж KitKat и Nesquik в России. Об этом в среду, 23 марта, со ссылкой на заявление головной компании сообщило информационного агентство Блумберг.

«Мы приостанавливаем присутствие таких известных брендов, как KitKat и Nesquik в России. Мы продолжим поддерживать наших сотрудников и выплачивать им заработную плату», — прокомментировали ситуацию в пермском филиале Nestle Россия.

В компании собираются сосредоточить усилия на обеспечении потребителей продукции в социально-значимых категориях, в частности детского, специализированного и медицинского питания.

Напомним, что недавно о приостановке работы в России заявляли в McDonalds. Однако, заведения во многих регионах России продолжают работать, в том числе и в Пермском крае. Причина — в решении российских представителях компании попытаться остаться на рынке.

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