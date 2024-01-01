Зарина Ситдикова В Перми вновь закроют проезд в районе туннеля под Транссибом на улице Дзержинского Из-за ограничений будет временно прекращаться движение трамваев Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

В грядущие выходные в Перми закроется проезд на участке ул. Дзержинского от ул. Строителей до ул. Александровской, включая туннель под Транссибирской железнодорожной магистралью. Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края.

В ведомстве уточняют, что перекрытие движения транспорта продолжится с 00:00 14 сентября до 5:00 16 сентября.

В связи с вводимыми ограничениями прекратится движение трамваев. Закрытие проезда для вагонов будет действовать в три этапа:

— с 1:00 до 5:00 14 сентября;

— с 8:00 до 20:00 14 и 15 сентября;

— с 00:00 до 5:00 15 и 16 сентября.

Как ранее писал «Новый компаньон», ограничения на участке ул. Дзержинского действовали с 6 июля до 27 августа, но затем их было решено продлить до 1 сентября. Большую часть времени там было организовано одностороннее движение, но на несколько дней проезд закрывался полностью. Из-за этого в Перми временно менялись расписание и схема движения трамвайных маршрутов. Вагоны на ночь размещались на разворотных кольцах, поскольку не имели возможности попасть в депо «Красный Октябрь».

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