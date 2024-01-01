Зарина Ситдикова В Перми временно закрывается трамвай № 3 и изменится движение других трамвайных маршрутов Это связано с закрытием проезда на улице Дзержинской Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми из-за прекращения движения транспорта на ул. Дзержинского временно изменится расписание всех трамвайных маршрутов. Об этом сообщили в городском дептрансе.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что на участке ул. Дзержинского от ул. Строителей до ул. Александровской с 00:00 20 августа до 5:00 25 августа будет закрыт проезд. Ограничения связаны со строительством новых тоннелей под Транссибирской магистралью в створе ул. Вишерской.

Как уточнили в городском департаменте транспорта, в связи с закрытием проезда с 18:00 19 августа прекратит свою работу трамвайный маршрут № 3. На время приостановки трамвайного движения пассажиры могут воспользоваться автобусными маршрутами № 14, 50, 54, 64, 67 и 74, работающими на участке от ул. Локомотивной до проспекта Паркового.

Трамваи маршрутов № 4, 5, 6, 7 и 8 не будут курсировать от станции Пермь II до депо «Красный Октябрь». В ночное время вагоны будут размещаться на охраняемых разворотных кольцах. Отсюда они будут уходить в свои утренние рейсы.

С 20:00 19 августа маршруты № 4 и 5 начнут курсировать сообщением «М/р Висим—ул. Ленина—ул. Борчанинова—станция Бахаревка». Окончание работы обоих маршрутов запланировано на станции Пермь II. Трамвайный маршрут № 7 будет следовать сообщением «ВРЗ—ул. Максима Горького—ул. Революции—ул. Борчанинова—ул. Ленина—ВРЗ». А окончание работы трамвайных маршрутов № 6, 7 и запланировано на разворотном кольце «Пермская ярмарка».

С 20 августа трамваи № 4, 5, 6, 7 и 8 возобновят работу по своим привычным маршрутам.

Вследствие изменений будут внесены корректировки в расписание трамваев. Он будут действовать до 23:59 25 августа.

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