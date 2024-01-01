Зарина Ситдикова В Перми продлили ограничения движения по улице Дзержинского Проезд через тоннель останется односторонним до 1 сентября Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

В Перми перенесены сроки ограничения движения по ул. Дзержинского. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте министерства транспорта Пермского края.

Как следует из документа, на пять дней продлевается срок действия схемы проезда на участке от ул. Строителей до ул. Александровской, где организовано одностороннее движение в направлении центра города. Ранее дорогу в месте строительства тоннеля под Транссибирской железнодорожной магистралью планировалось расширить до двух полос с 27 августа, однако теперь сроки ограничения продлены до 00:00 1 сентября. Таким образом, движение в обе стороны на участке будет запущено только с началом календарной осени.

При этом с 00:00 20 августа до 5:00 25 августа на указанном участке ул. Дзержинского будет полностью закрыт проезд. Запрет движения в любом направлении вводится для всех видов транспорта, в том числе для трамваев.

По-прежнему объезжать место дорожных работ предлагается через площадь Гайдара и ул. 2-ю Шоссейную.

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