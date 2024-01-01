Елена Синица
В Перми на участке улицы Дзержинского вводят ограничения
Ограничение необходимо в целях безопасности движения при строительстве тоннеля под Транссибирской железнодорожной магистралью
С 00:00 6 июля до 00:00 27 августа на участке ул. Дзержинского (от ул. Строителей до ул. Александровской) будет организовано одностороннее движение в направлении центра города. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта.
Как пояснили в ведомстве, ограничение необходимо в целях безопасности движения при строительстве тоннеля под Транссибирской железнодорожной магистралью. Для объезда водителям предлагается использовать площадь Гайдара и ул. 2-ю Шоссейную.
Также отмечаются, что в этот период времени в обоих направлениях будет кратковременно вводиться запрет движения транспорта.
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