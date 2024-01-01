Зарина Ситдикова В Пермском крае электросети Лысьвенского округа будут переданы на краевой уровень Такое решение приняли депутаты местной думы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Думы Лысьвенского городского округа приняли решение о передаче электросетевого хозяйства муниципального образования в собственность Пермского края. Об этом со ссылкой на пресс-службу местного парламента сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Инициатива о смене балансодержателя электросетевого имущества поступила от администрации региона. Краевые власти обратили внимание на изношенность сетей, отметив, что им необходима модернизация.

По данным издания, после передачи хозяйства региону в Лысьвенском округе будет создано отдельное предприятие, в которое перейдут сотрудники местного филиала АО «Объединенные региональные электрические сети Прикамья».

Как ранее писал «Новый компаньон», в Пермском крае принят закон о передаче полномочий по содержанию электросетей на краевой уровень. Документ устанавливает право муниципалитетов на передачу соответствующего имущества. Региональные власти считают, что передача полномочий по электроснабжению с муниципального на краевой уровень позволит привести электросетевую инфраструктуру в порядок.

На данный момент в собственность края переданы электрические сети Чернушинского, Соликамского, Кунгурского и Кудымкарского округов. В начале сентября стало известно о том, что администрация Александровского округа решила продать местное электросетевое хозяйство.

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