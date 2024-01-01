Алёна Бронникова Муниципалитет Пермского края принял решение о продаже электросетевого хозяйства Ориентировочная стоимость активов составляет 176,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае администрация Александровского муниципального округа сообщила о намерении продать электросетевое хозяйство. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на соцсети мэрии, в ином случае активы будут переданы в системообразующую территориальную сетевую организацию ПАО «Россети Урал» на безвозмездной основе.

Средства от реализации имущества планируют направить на организацию социально значимых мероприятий. Как обращает внимание издание, в прогнозной программе приватизации имущества округа ориентировочная стоимость электросетевых активов составляет 176,3 млн руб.

Сети наружного освещения населённых пунктов останутся в собственности муниципалитета. Предприятие МУП «КЭС» будет работать в прежнем режиме.

ПАО «Россети Урал», согласно указу губернатора Дмитрия Махонина от 5 сентября, получило в Пермском крае статус системообразующей территориальной сетевой организации. Согласно вступившему в силу с началом осени федеральному закону, в каждом регионе должны быть сформированы единые центры ответственности, которые осуществляют функцию «одного окна» для потребителей услуг по передаче электроэнергии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.