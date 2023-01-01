Электросети Кунгурского округа начало обслуживать краевое предприятие «Краевые электрические сети» Электросетевое имущество ранее было передано на краевой уровень Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дума Кунгурского городского округа в декабре прошлого года одобрила передачу электросетевого имущества на краевой уровень. Как сообщили в МинЖКХ Прикамья, для этого в регионе создано соответствующее государственное унитарное предприятие «Краевые электрические сети» (ГУП «КЭС»). Предприятие занимается обеспечением бесперебойного и стабильного функционирования объектов электросетевого хозяйства с вложением инвестиционных средств для развития отрасли.

До мая 2022 года электросети Кунгурского округа были в концессии «Россети Урал», а затем в аренде. На краевой уровень имущество было передано от предыдущего эксплуатанта летом. При работе на сетях компании «Россети Урала» в среднем происходило до 4-5 аварийных отключений в месяц (по 2 -11 часа).

В Первый же день полноценной работы краевого предприятия произошла авария, как пояснили специалисты, такое явление имеет место быть, так как переданное имущество имеет высокий износ, ему не оказывалось должное внимание, так как это сети не собственность компании и траты на его обновление были не целесообразны. При этом средства на данную эксплуатацию были учтены в тарифе на передачу, в том числе в долгосрочных параметрах регулирования на 2023-2027 годы. Как один из примеров, из-за несвоевременной расчистки кустарников под электросетями жители по улице Ириловская набережная оставались без света.

Как правило, незначительные аварийные отключения электрической энергии устраняются сразу, срабатывают устройства релейной защиты и сетевой автоматики, и электроснабжение потребителей восстанавливается. Многие клиенты даже не замечают кратковременных перебоев. Однако возможны и более длительные перерывы в электроснабжении, вызванные неблагоприятными метеорологическим явлениями, прочими техническими факторами, которые повреждают линии электропередачи и оборудование.

К незапланированным отключениям электричества относятся аварийные ситуации, а также случаи, когда непредвиденно появляется риск возникновения аварии. Устранение таких проблем должно проводиться в кратчайшие сроки.

В случае возникновения аварии в электросетях энергоснабжающая компания вправе без уведомления потребителей приостановить подачу электричества. Сетевые организации и субъекты оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике предоставляют по запросу потребителей информацию о периоде действия аварийных ограничений и (или) отключений, основаниях введения аварийных ограничений, а также о причинах отключений.

Информацию о причине аварийного отключения электричества и сроках восстановления подачи электроэнергии потребитель может получить на официальном сайте компании-поставщика электроэнергии, позвонив диспетчеру аварийной службы или управляющей компании, по единому номеру 112, где оператор направит обращение в нужную инстанцию.

Допустимой продолжительностью перерыва электроснабжения является 2 часа — при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа — при наличии 1 источника питания.

Сведения о плановых работах на электрооборудовании ПКГУП «КЭС» публикуются на сайт https://chernseti.ru/ во вкладке «Отключения», дополнительно уведомления направляются в администрацию соответствующего муниципального округа для размещения информации об отключениях на своих страницах в разных сообществах, в ЕДДС, а также сведения направляются в адрес соответствующего отделения ПАО «Пермэнергосбыт».

Информацию о внеплановых отключениях, которые связаны с аварийными ситуациями на электросетях, можно уточнить по номеру единой диспетчерской службы Кунгура.

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