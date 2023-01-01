Соликамские электросети будут переданы на краевой уровень Депутаты думы Соликамского ГО одобрили передачу полномочий Поделиться Твитнуть

В четверг, 6 апреля, на заседании думы Соликамского ГО депутаты одобрили передачу полномочий по организации электроснабжения округа в государственное унитарное предприятие «Краевые электрические сети» (ГУП «КЭС»).

«Предприятие будет заниматься обеспечением бесперебойного и стабильного функционирования объектов электросетевого хозяйства с вложением инвестиционных средств для развития отрасли», — прокомментировал новость министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артем Балахнин.

Например, в Соликамском округе силами ГУП в рамках инвестиционной программы планируется выполнить реконструкцию электрических подстанций «Городская», «Рудник», а также объектов в п. Сим и п. Красный берег и модернизировать распределительные подстанции. Кроме того, предполагается реконструировать и построить новые электрические сети протяженностью более 90 км. На эти цели предприятие планирует направить в течение 10 лет порядка 1 млрд руб.

Как отмечают в краевом министерстве ЖКХ, по пути передачи полномочий уже пошли в Чернушке, где создан южный филиал государственного унитарного предприятия «Краевые электрические сети». При этом сохраняются все рабочие места, аварийно-диспетчерские службы располагаются непосредственно на территории.

Напомним, в Пермском крае принят закон о передаче полномочий по содержанию электросетей на краевой уровень. Документ устанавливает право муниципалитетов на передачу соответствующего имущества.

По мнению парламентариев, передача полномочий по электроснабжению с муниципального на региональный уровень позволит привести электросетевую инфраструктуру в порядок и модернизировать её.

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