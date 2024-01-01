В Перми похоронили зарубленного топором следователя Евгения Середкина Руководство следкома по региону выразило соболезнования родным и близким погибшего Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Перми 12 сентября состоялось прощание с руководителем следственного отдела по Свердловскому району Перми Евгением Середкиным. Его убили в собственной квартире в ночь на 10 сентября. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Пермскому краю.

Евгению Середкину было всего 46 лет, и большую часть своей жизни он служил в органах, пройдя путь от следователя до руководителя следственного отдела.

«Он проявил себя как целеустремлённый и принципиальный следователь, внимательный и грамотный руководитель. Евгений Викторович всегда оставался верным долгу и присяге, был неравнодушен к проблемам граждан. Это настоящая трагедия, огромная утрата для всех нас», — рассказали в следкоме по региону.

В связи со смертью коллеги руководство следственного управления и сотрудники ведомства выразили искренние соболезнования родным и близким.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.

Напомним, сразу после преступления по подозрению в убийстве был задержан Алексей Головин. Он сам вызвал на место полицию, дождался приезда правоохранителей и признался в преступлении. Было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

На этой неделе, 10 сентября, в Свердловском райсуде Головину выбрали меру пресечения — арест на два месяца. Обвиняемый попросил отправить его в зону СВО.

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