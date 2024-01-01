Обвиняемый в убийстве пермского следователя планирует уйти на СВО Решение может быть принято только после суда Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Обвиняемый в убийстве главы следственного отдела по Свердловскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина планирует уйти на СВО, об этом стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

Речь идёт об Алексее Головине, которого 10 сентября задержали по подозрению в убийстве следователя. Середкин был зарублен топором в собственной квартире. В момент жестокого преступления в доме находились несовершеннолетние дети.

После убийства, которое по одной из версий произошло на почве ревности, обвиняемый Головин сам вызвал на место полицию, дождался приезда правоохранителей и признался в преступлении. Было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Вечером 10 сентября в Свердловском райсуде Головину выбрали меру пресечения — арест на два месяца.

Издание уточняет, что решение об отправке на СВО может быть принято только после суда.

Ход расследования уголовного дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования.

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