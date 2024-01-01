Зарина Ситдикова Прокуратура нашла нарушения в работе компании перевернувшегося в Прикамье автобуса Материалы в отношении перевозчика переданы в инспекцию труда Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Прокуратура г. Березники выявила нарушения в деятельности перевозчика, которому принадлежит перевернувшийся на трассе минувшим летом рейсовый автобус. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

Как ранее писал «Новый компаньон», 12 июня 2024 года водитель автобуса на 164 км автодороги Березники—Пермь выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет, в результате чего автобус перевернулся. В салоне в это время находилось не менее 26 пассажиров. В результате ДТП пострадали 12 человек.

После происшествия прокуратура г. Березники провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности перевозчика. В ходе неё выяснилось, что некоторые сотрудники компании допущены к работе без проведения вводного инструктажа, медицинских осмотров и обязательного психиатрического освидетельствования. Средства индивидуальной защиты водителям не выдаются. В транспортной компании не организована специальная оценка условий труда водителей и кондукторов, должным образом не проводится обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим и пр.

По итогам проверки перевозчику внесено представление, которое удовлетворено. Помимо этого, прокуратура настаивает на привлечении виновных лиц к административной ответственности по ч.ч. 1-4 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). Для этого в Государственную инспекцию труда в Пермском крае были направлены необходимые материалы.

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