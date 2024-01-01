Пострадавшие в перевернувшемся автобусе в Прикамье получат до 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Пассажиры автобуса, который 12 июня перевернулся на трассе в Пермском крае, получат выплаты от «АльфаСтрахование». Об этом пишет ВЕТТА.

«Пострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Пермском крае, имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП)», — цитирует издание президента Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.

По данным МВД, водитель рейсового автобуса, следовавшего в Пермь и Березников на 164-м километре трассы потерял управление, и автобус опрокинулся в кювет. Пострадали 12 человек, трое госпитализированы.

Как сообщили в НССО, у перевозчика есть действующий договор ОСГОП, заключенный с АО «АльфаСтрахование». В компании также подтвердили наличие действующей страховки.

«За получением страховой выплаты пострадавшим пассажирам автобуса нужно обратиться в страховую компанию с заявлением о выплате и представить документ, удостоверяющий личность, документ о произошедшем событии, оформленный перевозчиком, документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности, а также реквизиты банковского счета», — добавили в НССО. Размер возмещения будет зависеть от тяжести травм и может достигать 2 млн руб.

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