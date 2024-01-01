Алёна Бронникова Жителей Пермского края ожидают тёплые выходные без существенных осадков Температура воздуха днём поднимется до +20 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае наступило бабье лето. Выходные 7 и 8 сентября будут тёплыми, без существенных осадков.

По данным Пермского ЦГМС, в субботу усилится гребень антициклона, что обеспечит отсутствие осадков на территории региона. Температура воздуха составит +17…+22°. В Перми — около +20°.

«В воскресенье погоду сформирует слабовыраженная ложбина с размытым фронтом, поэтому небольшой дождь выпадет лишь на севере региона и только в дневное время. Ветер северо-западный умеренный», — сообщают метеорологи.

Ночью 8 сентября температура окажется на уровне +8…+13°, в Перми — около +11°. Днём воздух значительно прогреется — до +20…+25° по краю, в Перми — до +23°.

Как ранее сообщали эксперты, период «бабьего лета» в Пермском крае в этом году сформируется раньше обычного, между 5 и 15 сентября. В дневное время температура воздуха будет подниматься выше +20°. Пик потепления ожидается 9-11 сентября.

Ушедшее лето по температуре воздуха оказалось близким к климатической норме. Впервые с 2019 года в регионе выпало достаточное, а местами и избыточное количество осадков, которое обеспечило близкий к норме приток воды в Камское водохранилище.

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