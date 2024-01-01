Алёна Бронникова Тепло и ливни – каким было лето 2024 года в Пермском крае Эксперты подвели итоги прошедшего сезона Поделиться Твитнуть

фото: ПГНИУ

По итогам прошедшего сезона, лето 2024 года в Пермском крае по средней температуре воздуха оказалось близким к климатической норме. Как рассказали эксперты ГИС-Центра ПГНИУ, сезон был более прохладным и дождливым, чем в 2021-2022 годах, близким по температуре воздуха к 2023 году, а главной его особенностью стало нехарактерное распределение температуры воздуха.

Кроме того, над Южным Уралом отмечалась высокая циклоническая активность, что повлияло и на распределение осадков в Прикамье: по югу края осадков в этом году выпало больше, чем по северу.

В Перми средняя температура воздуха оказалась на 0,6° выше нормы и составила +17,5°. Лето оказалось теплее, чем в 2014-2015 и 2017-2020 годах и прохладнее, чем в 2021-2022 годах. В среднем по региону показатель сложился на уровне от +15,2°…+18,8°, что близко к прошлому году, а в северных районах теплее на 0,5°.

«Все жаркие дни пришлись на первую половину лета, в течение которой температура воздуха в Перми восемь раз достигала отметки +30° и выше. Вторая половина лета в Перми и по краю оказалась холоднее первой на 4° (в Перми в среднем +15,5°). С 21 июля метеорологическое лето в северной и восточной части края закончилось. В Перми лишь один раз максимальная температура превысила +25°», — сообщили синоптики.

При этом лето прошло без сильных похолоданий и заморозков, кроме 1 июня. Отмечались две волны жары с 12 по 15 июня, когда в краевой столице был побит температурный рекорд 1998 года (+32,7° 12 числа и +33° 14 числа), а также с 3 по 5 июля.

Впервые с 2019 года летом выпало достаточное, местами избыточное количество осадков, большая часть — в виде ливней. Максимум за это лето был зафиксирован в Ныробе (384 мм) и Косе (351 мм), меньше всего в Кыне (198 мм). На большей части территории региона количество осадков превысило норму на 10-30%, в Осе и Кунгуре — более чем в 1,5 раза. В Перми — 282 мм осадков, или 111% от нормы. Приток воды в Камское водохранилище в этом сезоне был близок к норме.

Период «бабьего лета» в Пермском крае в этом году сформируется между 5 и 15 сентября. Температура в дневное время будет выше +20°. Пик потепления ожидается на 9-11 сентября, с максимальной температурой до +22…+24°.

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