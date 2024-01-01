«Бабье лето» в Пермском крае начнётся 5 сентября Оно продлится десять дней Поделиться Твитнуть

Алексей Баталин

Период «бабьего лета» в Прикамье в этом году ожидается раньше обычного. Положительная аномалия сформируется в период между 5 и 15 сентября, об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Дневные температуры будут стабильно выше +20˚. Вероятно, пик потепления придётся на 9-11 сентября, с максимальной температурой до +22…+24˚ в дневные часы. Дождей не ожидается. В третьей пятидневке сентября днём по-прежнему вероятны значения +20˚ и выше, при этом осадки уже возможны, но количество их будет меньше нормы, особенно в южной части края.

Во второй половине сентября температура воздуха понизится, но будет всё равно на один градус выше нормы, в пределах многолетних значений окажется и количество осадков. Ожидается чередование умеренных волн тепла и холода, снегопады маловероятны, но и выносы тепла до +25˚, как в 2023 году, тоже.

В целом сентябрь ожидается существенно прохладнее, чем в прошлом году, но теплее, чем в 2021 и 2022-ом. Количество осадков в сентябре ожидается существенно меньше нормы, так как первая половина месяца будет очень сухой. При этом осадков будет больше, чем в аномально сухом сентябре 2023 года.

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