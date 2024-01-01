Бывший вице-губернатор Пермского края завёл новую страницу в соцсетях На Никиту Белых уже подписаны более 2 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, который также в разные годы был депутатом парламента Пермского края и вице-губернатором Прикамья, вернулся в соцсети. Политик завёл новую страницу ВКонтакте и уже опубликовал несколько постов.

В аккаунте Белых пользователи приветствуют его возвращение в интернет-пространство и желают удачи. На данный момент в друзьях у бывшего чиновника уже более 2,2 тыс. друзей.

Как ранее писал «Новый компаньон», 21 июня Никита Белых вышел из колонии после восьмилетнего срока, который он отбывал за получение взятки в особо крупном размере будучи губернатором Кировской области. Его задержали в 2016 году. Суд установил, что взятку в 150 тыс. евро ему дал гражданин Германии Юрий Судгаймер. В 2018-м суд приговорил экс-политика к восьми годам строгого режима и штрафу 48 млн руб. По этому уголовному делу срок заключения истёк 21 июня.

В 2021 году в отношении Белых было возбуждено ещё одно уголовное дело. Ему инкриминировались два эпизода превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий лицом, занимающим госдолжность РФ (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Однако в начале июля бывшего вице-губернатора Прикамья оправдали по этому делу. На суде Белых заявил, что уже нашёл новую работу в Перми. Позже стало известно, что он начал работать заместителем гендиректора по корпоративным вопросам в АО «Кондитерская фабрика «Пермская».

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