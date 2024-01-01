На Компросе в Перми на месте «Кофе сити» заработал ресторан «Фри мэн» Поделиться Твитнуть

Текст

В Перми на Комсомольском проспекте, 30 на месте закрывшегося «Кофе сити» начал работу ресторан «Фри мэн». Об этом пишет ИА «Текст». О планах открыть заведение сети из Екатеринбурга по этому адресу СМИ сообщили в июле.

Основное меню ресторана состоит из пиццы, роллов, wok, супов, поке, салатов и закусок. Несколько точек общепита под брендом «Фри мэн» также работают в Нижнем Тагиле.

Напомним, сеть кофеен «Кофе-сити» в Перми была выставлена на продажу за 70 млн руб. в 2018 году. Двухэтажное помещение кофейни «Кофе-сити» на Комсомольском проспекте, 68, например, было продано федеральной сети ювелирных изделий Sunlight. Что касается «Кофе-сити» на Комсомольском проспекте, 30, то владельцы хотели эту кофейню переформатировать и открыть на её месте новую кондитерскую с бранчами и отделом гастрономии, где предполагалось продавать продукцию местных производителей наряду с приготовленными здесь же полуфабрикатами. Позднее от этой идеи владельцы отказались.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.