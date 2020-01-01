Мария Сыропятова Кофе-сити меняет формат Сеть планирует развивать кондитерские с бранчами и гастрономией Поделиться Поделиться Твитнуть

Кофе-сити

Анна Брюханова

В центре Перми вместо кофейни «Кофе-сити» на пр. Комсомольском, 30 скоро откроется новая кондитерская с бранчами и отделом гастрономии. Как стало известно «Новому компаньону», владельцы сети приняли решение об отказе от прежнего формата кофеен.

«Сейчас кофейня «Кофе-сити» на Комсомольском проспекте, 30 закрыта на ремонт. Скоро на этом месте откроется «Кофе-сити» в новом формате. Кроме кондитерской, здесь можно будет пообедать и взять еду с собой. Также планируем разместить отдел с гастрономией, где будет представлена продукция местных производителей наряду с приготовленными здесь же полуфабрикатами», — сообщили изданию в «Кофе-сити».

В планах у компании — увеличить число кондитерских «Кофе-сити» в Перми. Открытие кондитерской на пр. Комсомольском, 30 запланировано уже в июле.

Эксперты считают изменение формата вполне оправданным.

«Бизнес пытается сейчас повысить рентабельность, — отмечает старший преподаватель департамента менеджмента НИУ ВШЭ-Пермь Александра Сажина. — Классический формат кофеен пострадал за время пандемии, поэтому понятно стремление адаптироваться к новым условиям. В этой ситуации оправданной выглядит попытка увеличить эффективность использования коммерческих площадей через увеличение потенциальной аудитории. Прежде всего, той, которая не собирается проводить время в кофейне, но может купить готовую продукцию навынос».

При этом, по мнению Александры Сажиной, это и дополнительная возможность для местных производителей найти сбыт продукции, с которой они не могут по тем или иным причинам зайти в торговые сети.

«Конъюнктура способствует увеличению сегмента продуктов, продаваемых навынос и через доставку, — отмечает заведующая лабораторией ритейл-маркетинга и исследований ПГНИУ Евгения Керзина. — Сейчас формат кофеен с большими площадями теряет актуальность. Бизнес оптимизирует расходы на содержание и аренду площадей. Кроме того, в Перми не так много известных и востребованных кондитерских. Эта ниша не до конца заполнена, поэтому можно её продолжать эксплуатировать».

Сейчас у «Кофе-сити» шесть кондитерских в Перми, а также работает сервис доставки.

Напомним, что весной-летом 2021 года были закрыты две кофейни «Кофе-сити» — на пр. Комсомольском, 68 и ул. Ленина, 78. У помещений кофеен также поменялись собственники.

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