Помещение «Кофе-сити» в центре Перми купил председатель гаражного кооператива Кофейня располагалась у Театра-Театра на ул. Ленина Поделиться Поделиться Твитнуть

ул. Ленина, 78 / фото: domofoto.ru

У помещения кофейни «Кофе-сити» возле Театра-Театра сменился владелец. По данным Росреестра, с 16 июня 2021 года им стал Игорь Мелехин. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». Как указано в kartoteka.ru, Мелехин является председателем гаражно-строительного кооператива (ГСК) №68 на ул. Фоминской.

Адрес объекта недвижимости — ул. Ленина, 78, площадь — 193 кв. м.

Кофейня входила в сеть «Кофе-сити» бизнесмена Алексея Старожука. Цена сделки неизвестна, ранее агентство недвижимости «Перспектива» просило за площади до 50 млн руб.

В апреле «Новый компаньон» сообщал, что двухэтажное помещение кофейни «Кофе-сити» на Комсомольском проспекте, 68 продано федеральной сети ювелирных изделий Sunlight.







Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.