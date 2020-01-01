Мария Сыропятова На месте «Кофе сити» в центре Перми откроется магазин ювелирных изделий Сделка по продаже помещения прошла в марте 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Двухэтажное помещение кофейни «Кофе-сити» на Комсомольском проспекте, 68 продано федеральной сети ювелирных изделий Sunlight. Сделка прошла в марте 2021 года, об этом «Новому компаньону» рассказал директор сети «Кофе-сити» Алексей Старожук.

Сейчас на этом месте готовится к открытию магазин сети Sunlight.

Напомним, в 2018 году сеть кофеен «Кофе-сити» была выставлена на продажу за 70 млн руб. Летом 2019 года на продажу кофейни начали выставляться по отдельности: на Авито появились объявления о продаже кофеен по адресам ул. Ленина, 98 и ул. Революции, 5а.

По данным 2ГИС, в Перми продолжают работу кофейни сети по адресам ул. Революции, 5а; Островского, 74; Героев Хасана,5; Ленина, 81 и пр. Комсомольский, 56.

В конце 2020-го — начале 2021 года по требованию администрации Свердловского района Перми были добровольно демонтированы вывески кофейни «Кофе-сити» на пр. Комсомольском, 68. Причина — несоответствие требованиям к вывескам и рекламным конструкциям, принятым в октябре 2018 года.





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