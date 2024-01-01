Зарина Ситдикова Пермский ФК «Амкар» подал апелляцию на решение суда о сносе павильона с фаншопом Спор с футбольным клубом ведёт администрация Свердловского района Поделиться Твитнуть

АНО «Футбольный клуб «Амкар-Пермь» подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края о демонтаже павильона, в котором расположен магазин с официальной фанатской атрибутикой. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные картотеки суда.

Как ранее писал «Новый компаньон», павильон с фаншопом «Амкара» расположен по ул. Куйбышева, 95б/1. В феврале этого года администрация Свердловского района Перми признала его незаконно размещённым движимым объектом и потребовала сноса. Для отмены этого решения футбольный клуб обратился в суд. Однако в удовлетворении иска «Амкару» было отказано.

Напомним, в июле на площадке ТРЦ «Планета» открылся новый фаншоп футбольного клуба «Амкар-Пермь». Он стал первым официальным магазином продукции с символикой пермского футбольного клуба за пределами стадиона «Звезда».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.