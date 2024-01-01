Суд запретил сносить павильон «Амкара» в Перми Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края принял решение об установлении обеспечительных мер по иску АНО «Амкар-Пермь» и запретил администрации Свердловского района демонтировать фирменный павильон. Исполнительный лист по данному делу опубликован в карточке дела. Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», согласно распоряжению главы администрации Свердловского района, демонтаж власти должны были начать 1 марта.

Напомним, речь идёт о торговом павильоне по ул. Куйбышева, 95б/1. Здесь находится клубный фан-шоп. Однако чиновники признали эту торговую точку самовольной постройкой и потребовали её демонтажа.

Магазин по продаже клубной атрибутики был открыт летом 2016 года предыдущим юридическим лицом — общественной организацией «Футбольный клуб «Амкар». Она находится на муниципальной земле, в пешеходной зоне возле стадиона «Звезда», рядом с центром «Грин-плаза». Участок арендовала ликвидированная организация «ФК Амкар». В 2021 году торговля в этом павильоне возобновилась новым юридическим лицом — АНО «Футбольный клуб «Амкар-Пермь», которое не имеет отдельного разрешения на аренду данного участка.

Представители ФК «Амкар-Пермь» подтвердили, что был начат судебный процесс относительно торгового павильона. Они надеются на успешное согласование условий, чтобы фан-шоп мог остаться на привычном месте для болельщиков.

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