Алёна Бронникова В Перми открылся фаншоп футбольного клуба «Амкар» Магазин расположился на втором этаже ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ТРЦ "Планета"

В Перми 27 июля в торгово-развлекательном центре «Планета» состоялось открытие фаншопа футбольного клуба «Амкар-Пермь». Как отмечают в пресс-службе ТРЦ, это первый официальный магазин продукции с символикой пермского футбольного клуба, который расположен за пределами стадиона.

«В магазине футбольного клуба "Амкар Пермь" представлены капсульные коллекции одежды в футбольной эстетике — футболки, худи, бомберы, шорты, платья, сумки и аксессуары», — сообщают в ТРЦ.

Фаншоп расположился на втором этаже «Планеты» в формате островка. Новый отдел находится напротив магазина «Спортмастер».

О планах по открытию фаншопа футбольного клуба «Амкар-Пермь» на площадке ТРЦ «Планета» стало известно в апреле. Тогда же сообщалось, что торговый центр с клубом планируют в дальнейшем проведение совместных мероприятий.

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