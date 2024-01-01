Алёна Бронникова Фан-шоп «Амкара» откроется в пермском торговом центре Точная дата открытия пока не известна Поделиться Твитнуть

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» планируется открыть фан-шоп футбольного клуба «Амкар-Пермь». Об этом сообщил генеральный директор ТРЦ Евгений Каштанов 10 апреля на традиционной пресс-конференции клуба перед началом сезона.

«Наша идея в том, чтобы "Планета" стала одной из точек футбольной жизни города. В этом году в ТРЦ появится фан-шоп клуба — "островок" футбольной атрибутики. "Амкар" — это бренд Пермского края, атрибутика клуба — это атрибутика региона, а на неё есть спрос», — цитирует Каштанова пресс-служба «Амкара».

В своём выступлении он также отметил, что открытие магазина станет началом партнёрских отношений. По его словам, ТРЦ с клубом планируют проведение совместных мероприятий.

В комментарии «Новому компаньону» в пресс-службе «Планеты» сообщили, что пока точную дату открытия назвать не могут. Известно, что арендаторы приступили к созданию проекта.

«На текущий момент у нас с "Амкаром" достигнуты соглашения о партнёрстве. Арендатор только приступил к проектированию, поэтому на данном этапе говорить о конкретике ещё рано», — уточнили в ТРЦ.

Ранее сообщалось, что администрация Свердловского района признала торговый павильон по ул. Куйбышева, 95б/1, где размещается клубный фан-шоп, самовольной постройкой и потребовала её демонтажа. Согласно распоряжению главы районной администрации, приступить к сносу объекта власти должны были 1 марта. АНО «Амкар-Пермь» обратился в Арбитражный суд Пермского края, который принял решение об установлении обеспечительных мер по иску и запретил сносить павильон. Представители футбольного клуба выразили надежду на успешное согласование условий, чтобы фан-шоп мог остаться на привычном месте для болельщиков.

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