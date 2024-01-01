Алёна Бронникова Пермский «Амкар» не смог оспорить в суде снос павильона с клубным фаншопом Магазин признали самовольной постройкой Поделиться Твитнуть

АНО «Футбольный клуб «Амкар-Пермь» не смог оспорить в суде решение администрации Свердловского района Перми о признании торгового павильона по ул. Куйбышева, 95б/1, где размещается клубный фаншоп, самовольной постройкой. Решение Арбитражного суда Пермского края было опубликовано в картотеке 7 августа.

Напомним, в феврале чиновники признали торговую точку незаконно размещённым движимым объектом и потребовали её снести. «Амкар» обратился в арбитраж с требованием признать действия администрации незаконными и отменить решение. Суд установил обеспечительные меры и запретил сносить павильон до окончания разбирательства.

По мнению заявителя, решение мэрии нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. В ходе рассмотрения дела было установлено, что спорный объект находится на муниципальной земле без договора аренды земельного участка и согласования с департаментом земельных отношений горадминистрации, а также был передан в бессрочное пользование ГКБУ «Центр спортивной подготовки».

Суд отказал «Амкару» в удовлетворении требований и отменил обеспечительные меры. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

В «Амкаре» изданию «Коммерсантъ-Прикамье» сообщили, что попытаются договориться с властями о сохранении павильона или переносе его на другой участок недалеко от «Звезды».

В июле новый фаншоп футбольного клуба «Амкар-Пермь» открылся на площадке ТРЦ «Планета». Он стал первым официальным магазином продукции с символикой пермского футбольного клуба за пределами стадиона.

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