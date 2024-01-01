Алёна Бронникова Торги по продаже участка в Перми под строительство общежитий ПГНИУ не состоялись Заявки на участие подавали СПК и УФПГ Поделиться Твитнуть

Аукцион, проводимый КРПК, на право заключения договора купли-продажи земельного участка по ул. Дзержинского, 3 в Перми и объектов недвижимости признан несостоявшимся. При этом заявки на участие подавали две организации.

«Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием ценовых предложений в период торгового времени», — сообщается в протоколе подведения итогов на торговой платформе «Сбербанк-АСТ».

Заявки поступили от АО «СтройПанельКомплект» (СПК) и ООО «Уральская финансово-производственная группа» (УФПГ). Обе организации были допущены, однако не подали ценовые предложения во время аукциона.

В состав лота вошли земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м, два двухэтажных здания, где ранее располагалось отделение милиции, а также гараж. Правообладателем имущественного комплекса является КРПК.

Ранее на участке планировалось построить общежития для студентов ПГНИУ. Для этого собственник обратился в 2022 году в комиссию по ПЗЗ с предложением об изменении зонирования, предложив установить зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2, которая разрешила бы такую застройку. Предложение было одобрено, краевое правительство утвердило смену зонирования. Согласно проекту, по ул. Дзержинского, 3 должны были возвести два четырёхэтажных здания. В одном из них планировалось, помимо общежития, разместить гостиницу.

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