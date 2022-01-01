Новое общежитие для студентов ПГНИУ на ул. Дзержинского будет четырёхэтажным Рядом с общежитием построят многофункциональное здание Поделиться Твитнуть

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки одобрила смену зонирования на участке по ул. Дзержинского, 3 в Перми (здесь планируется построить общежитие для студентов ПГНИУ). С предложение в комиссию вышло АО «Корпорация развития Пермского края». На участке площадью 2,6 тыс. кв. м установлена зона обслуживания и деловой активности местного значения, разрешающая такую стройку.

Ранее вопрос о строительстве общежития уже выносился на обсуждение комиссии и был направлен на публичные слушания.

По представленным материалам КРПК, на ул. Дзержинского, 3, разместятся два здания. Кроме общежития, также будет построено многофункциональное здание. Оба объекта будут четырёхэтажными и выдержаны в едином стиле. Эскизы объектов были представлены членам комиссии.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.