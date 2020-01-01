Мария Сыропятова На ул. Дзержинского в Перми могут построить новое общежитие для студентов ПГНИУ Вопрос о смене зонирования направлен на публичные слушания Поделиться Поделиться Твитнуть

АО «Корпорация развития Пермского края» вышло с предложением об изменении зонирования на земельном участке по ул. Дзержинского, 3 в краевом центре. На участке площадью 2,6 тыс. кв. м предлагается установить зону обслуживания и деловой активности местного значения. В корпорации предполагают на этом участке построить новое общежитие для классического университета.

Участок находится в федеральной собственности, в бессрочном пользовании ПГНИУ.

По словам министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Ларисы Ведерниковой, с университетом велись консультации по поводу передачи этого участка земли под строительство общежития для студентов. При этом университет был готов передать и соседний земельный участок.

«Перед представлением проекта на следующей комиссии нужно проработать вопрос о санитарно-защитной зоне», — обратилась к представителям АО «КРПК» Лариса Ведерникова. Кроме того, инициаторам строительства общежития необходимо будет ответить на вопрос о количестве этажей в планируемом здании.

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Перми передала вопрос о смене зонирования на публичные слушания.

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