Алёна Бронникова В Перми выставили на продажу участок, где планировали построить общежития ПГНИУ Начальная цена – 37,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) разместила на торговой платформе «Сбербанк-АСТ» аукцион на повышение на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (земельного участка), расположенного на ул. Дзержинского, 3 з/у в Перми и нежилых зданий. Торги пройдут 31 июля, заявки на участие принимаются до 26 июля.

Начальная цена – 37,5 млн руб. Шаг аукциона - 0,5% (187 тыс. руб.). Победителем будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену.

В состав лота вошли земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м, два двухэтажных здания 1917 года площадью 864,4 кв. м, где ранее располагалось отделение милиции и 439,3 кв. м, а также гараж (88,7 кв. м). Согласно опубликованной документации, объекты могут использоваться для создания благоприятных условий для развития туризма и создания научно-технологического кластера в Пермском крае. Правообладателем имущественного комплекса является КРПК.

Ранее на данном участке планировалось строительство общежитий для студентов ПГНИУ. Для этого КРПК в январе 2022 года обратилась в комиссию по ПЗЗ с предложением об изменении зонирования, предложив установить зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2, которая разрешила бы такую застройку. Предложение было одобрено, а в октябре краевое правительство утвердила смену зонирования.

Согласно проекту КРПК, на Дзержинского, 3 должны были возвести два четырёхэтажных здания. В одном из них планировалось, помимо общежития, разместить гостиницу.

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