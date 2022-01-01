В Перми утверждено зонирование для строительства общежития ПГНИУ на ул. Дзержинского Поделиться Твитнуть

Правительством Пермского края 5 октября издано распоряжение об утверждении зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 (с нулевой плотностью застройки) для участка на ул. Дзержинского, 3.

В июле комиссия по подготовке правил землепользования и застройки одобрила смену зонирования на данном участке. Известно, что АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) планирует построить здесь общежитие для студентов ПГНИУ. Площадь участка — 2,6 тыс. кв. м.

По материалам КРПК, по ул. Дзержинского, 3 разместятся два здания. Кроме общежития, также будет построено многофункциональное здание. Оба объекта будут четырёхэтажными и выдержаны в едином стиле.





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