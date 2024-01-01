Зарина Ситдикова Житель Прикамья осужден на 22 года за убийство семейной пары из Октябрьского Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима Поделиться Твитнуть

фото: ProCHAD

Пермский краевой суд признал виновным в убийстве супружеской пары жителя п. Октябрьский и назначил ему наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю.

Как ранее писал «Новый компаньон», резонансное преступление произошло 23 декабря 2023 года. Неизвестный проник в дом лесника и его жены, работавшей в частном детском садике, и нанёс им смертельные удары. Тело мужчины было обнаружено в гараже, убитая женщина лежала у бани рядом с домом.

В момент трагедии, по словам сестры погибшей, в доме находилась восьмилетняя племянница супругов. Девочка услышала крики, после которых в дом зашёл незнакомый мужчина и сказал, что тётю съел медведь. Незнакомец достал кошелёк из сумки убитой и забрал телефон у ребёнка, а потом запер его в комнате и ушёл. Утром девочка через окно выбралась из дома и убежала к родителям. Полицию вызвали коллеги лесника.

Подозреваемого в совершении преступления задержали 16 января. Он собирался в военкомат, чтобы заключить контракт и отправиться на СВО. Его арестовали и предъявили обвинение по пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью).

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